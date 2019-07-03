Kilis'te değişen Arapça tabelalar tüm Türkiye'ye model oldu

KİLİS - Kilis'te, Suriyelilerin iş yerlerindeki tabelaların değiştirilmesinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra benzer uygulama tüm Türkiye'de yapılmaya başlandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla Şubat 2019 tarihinde Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında oluşturulan komisyonda Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden görevlileri, Suriyeli iş yerlerinde vergi yönünden BağKur, SSK yönünden, sağlık ve gıda yönünden ve iş yeri açma ruhsatları kontrol edilerek,Arapça olan iş yeri talebelerinin Türkçe tabela ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiş, tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 oranında Arapça olacağı kararı Suriyelilere tebliğ edilmişti. İl genelinde başlatılan çalışma ve denetimlerle 531 Suriyeli'ye ait tabelalar, Arapçadan Türkçeye çevrildi.

Türkçe tabela uygulaması ile ilgili bilgi veren Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis Valisi Recep Soytürk'ün talimatıyla bir komisyon oluşturduklarını ifade ederek, "İlk önce Suriyeli kaç esnafın bulunduğunun tespitini yaptık. Bu tüm esnaflarımız Arapça tabelalar ile kendi iş yerlerini tanıtıyorlardı. 2 ay sürecinde 531 adet Suriyeli esnaf olduğunu tespit ettik. Bu esnafların bazılarının vergi kayıtları yoktu, vergi kaydını gerçekleştirdik. Haksız rekabeti önlemek için herkesin vergi kaydını yaptırmasını sağladık.531 Suriyeli esnaftan tabelaları Arapça olanların Türkçeye çevrilmesini sağladık. 2 ay içerisinde bu süreci tamamladık. tabelalarda 75'i Türkçe 25'i ise Arapça yazılmak koşulu getirdik. Ama nerede ise tamamı tabelalarını Arapçaya çevirdiler" diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Kilis'teki uygulamayı örnek göstererek, ülke genelinde tabelalara standart getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA