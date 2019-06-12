Kilis'te DEAŞ'lı kadın terörist teslim oldu

Terör örgütü DEAŞ üyesi kadın terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ'tan kaçan kadın terörist, yanındaki 5 çocuğuyla Çobanbey Sınır Kapısı'na geldi.

Jandarma ekiplerine teslim olan kadın teröristin yapılan kimlik kontrolünde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalanma kararı bulunan R.E. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA