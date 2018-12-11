Kilis'te Deaş ile İrtibatlı Bir Kişi Yakalandı

Kilis'te Deaş ile İrtibatlı Bir Kişi Yakalandı

Kilis’te terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kilis'te Deaş ile İrtibatlı Bir Kişi Yakalandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Y.M.S.'nin DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğu bilgisini alması üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye edildi. Y.M.S. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

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