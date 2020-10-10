Kilis'te çürük binaya gece yıkımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te çürük binaya gece yıkımı

10.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:38

Kilis'te çürük binaya gece yıkımı Kilis'teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan binanın yıkımına başlandı.

Kilis'te çürük binaya gece yıkımı

KİLİS - Kilis'teki tarihi Kadı cami arkasında yaklaşık 40 yıldır inşaat halinde bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan binanın yıkımına başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından Kadı Camii arkasında bulunan ve 40 yıldır yarım inşaat halinde bulunan bina mülk sahiplerinden satın alınmıştı. Kentte görüntü kirliliğine yol açması nedeniyle tartışma konusu olan bina satın alındıktan sonra ise yıkılması kararı alındı. Yıkım ihalesini alan firma Kilis'e gelerek binayı yıkmaya başladı. Vince bağlanan bina kolonları, işçiler tarafından kesildikten sonra vinç yardımıyla kesilen bölümler, kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Binanın yıkım işlemi, gece saat 21.00 ile 06.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılarak, güvenlik önlemi alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. 15 gün sürmesi planlanan yıkım işleminin ardından Kilis Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılacağı bildirildi.

Kilis'te çürük binaya gece yıkımı
Kilis'te çürük binaya gece yıkımı
Kilis'te çürük binaya gece yıkımı
Kilis'te çürük binaya gece yıkımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Tuma Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Halil Sezai Hatice Çarpar Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Eddie Newton Steven Gerrard Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Hatay Rusya Belen İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te çürük binaya gece yıkımı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 09:39:15. #1.14#
title