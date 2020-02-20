Kilis'te çöken kerpiç evdeki kişi yaralandı

20.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:46

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kerpiç evin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Murathöyüğü köyünde Hüseyin Tosun'a ait ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bu sırada evde olan Tosun, enkaz altında kaldı. Komşuları tarafından enkaz altından güçlükle çıkarılan Tosun, yaralandı.

Tosun, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA