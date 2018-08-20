Kilis'te çocuklara bisiklet

KİLİS Belediyesi tarafından ailesine sigarayı bıraktıran çocuklar için başlatılan 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası çerçevesinde Kurban Bayramı öncesi 150 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, mahalleri gezdiği sırada kendisinden bisiklet isteyen çocukları kırmayarak, Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen bisikletleri dağıtmaya başlamasıyla yoğun talep olması üzerine 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyası devam ediyor

7 Aralık Stadyumu'nda 150 çocuğa bisiklet dağıtımında konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, seçimden önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek, 'Biz bisiklet kampanyası başlattığımızda çok dedikodu ettiler. Şimdi bugünkü dağıtımları paylaştığımız zaman hemen soracaklar bizimkiler ne zaman dağıtılacak diye, sabreden derviş muradına ermiş, koruk sabırla üzüm olur. Sürümüzün arkadaşındayız, 15 bin eve 15 bisiklet veriyoruz. Vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Buna devam edebilmemiz için kuvvetli olmamız lazım, biliyorsunuz, Türkiye'nin üzerinde oyunlar oynanıyor. Darbe girişimleri, 17-25 aralık, gezi olayları, yetmedi 15 temmuz darbe girişimi, son olarakta ABD, dolar ihtilalı yapmaya kalkıyor. Dolar operasyonu yapıyor. Bütün bunlara karşı bizim iki şeyimiz var. Biri allahımız, biride milletimiz var. Allah'ımız bize destek, kuvvet verdiği sürece, milletimiz bize destek olduğu sürece topuyla tüfeğiyle gelsin bir şey yapamazlar' diye konuştu.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu çocuklar ile birlikte bisiklete binerek tur attı.