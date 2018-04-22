Kilis'te Çocuklar İçin Festival Düzenlendi

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk ve Suriyeli öğrencilere yönelik Mavi Çocuk Festivali düzenlendi.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi tarafından Söğütlüdere Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte gönüllerince eğlendi.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Hikmet Erdinç, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenledikleri Mavi Çocuk Festivali ile Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bu tür programların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini ifade eden Erdinç, "Festival kapsamında çocuklarımızla yüz boyama, balon uçurma, halay ve tekvando gösterileri gibi çeşitli etkinlikler yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Türk ve Suriyeli öğrenciler tekvando gösterisi sundu, şarkılar söyledi ve şiirler okudu. Suriyelilerden oluşan halk oyunları ekibi "kılıç kalkan" oyunu sergiledi.

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe, çok sayıda Türk ve Suriyeli çocuk aileleriyle katıldı.

Etkinlikte, Türk Kızılayı gönüllüleri ve palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı.