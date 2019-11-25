Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı
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Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı

Kilis'te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.

25.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:16
Kilis'te çocuklar alev kapanından kurtarıldı

'te, aileleri zeytine giden çocukların bulunduğu barakada çıkan yangında 13 çocuk alev kapanından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şıhmehmet Mahallesi Şıh Muhammed Bedevi Türbesi yolu üzerinde bulunan 7 göçmen ailenin kaldığı barakada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine , sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri gönderildi. Vatandaşlarında yardımıyla 13 çocuk , sağlık, polis, AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. 4 çocuğun hafif yangın sonucu çeşitli yerlerinde yanık olduğu diğer çocuklarında dumandan etkilendiği bildirildi. ile Polis yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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