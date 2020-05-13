Kilis'te çocuğunu alan alışverişe koştu Kilis'te çocuğunu alan alışverişe koştu Kilis'te, 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar çarşıya alış verişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Kilis'te çocuğunu alan alışverişe koştu

KİLİS - Kilis'te, 0-14 yaşındaki çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alanlar çarşıya alış verişe koşunca sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-14 yaş gurubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar, çocuklarını yanlarına alarak, bayram alış verişi yapmak için giysi ve ayakkabı satan iş yerlerini akın edince istenmeyen görüntüler oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların korona virüs kurallarına ve tedbirlerine uymadıkları gözlendi.

Kaynak: İHA