Kilis'te Cinayet

Kilis'te, bir kişi mezarlıkta bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.00 sıralarında Ramazan Özdemir (38) merkeze bağlı Deliosman köyünde mezarlıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı. 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA