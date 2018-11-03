Kilis'te Cinayet

Kilis'te Cinayet

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldürdü.

Kilis'te Cinayet

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli ilçesi Çobanbey Karayolundaki tarım arazisi içerisinde Akif Uyanık (22) ile Nihat E. (25) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Nihat E., silahla Akif Uyanık'ı vurarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine ambulans ile kaldırılan Uyanık, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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