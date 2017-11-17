Kilis'te Cinayet

Kilis'te bir kişi, eşini taciz ettiği iddiasıyla eski iş ortağını bıçakla öldürdü.



Suriye uyruklu M.K, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde eski iş ortağı Suriyeli M.I. ile buluştu. İkili buradan taksicilik yapan ortak arkadaşları Ö.K'nin aracıyla konuşmak üzere eski organize sanayi bölgesine gitti.



Aracı park eden M.K, eşine tacizde bulunduğu iddiasıyla M.I. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, yanında getirdiği bıçakla M.I'yı ağır yaraladı.



Olay yerinde hayatını kaybeden M.I'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.