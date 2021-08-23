Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

KİLİS'te, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Tanburalı köyü Resul Osman mesire alanında bulunan ağaçlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Kilis'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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