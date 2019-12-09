Kilis'te çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

09.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:16

Kilis'te iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Berksözlü Sokak'ta yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silah ve kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada 2'si silahla olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İsmail Ç. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA