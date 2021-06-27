KİLİS'TE CEZAEVİ FİRARİSİ GÜVERCİN KÜMESİNDE YAKALANDI

KİLİS'te Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan hükümlü T.T., (28) jandarma ekipleri tarafından saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

KİLİS'te Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan hükümlü T.T., (28) jandarma ekipleri tarafından saklandığı güvercin kümesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Çukuroba köyünde olduğu tespit edilen T.T.'nin bulduğu metruk binaya operasyon düzenlendi. Terasta bulunan güvercin kümesi içerisinden çıkarılan T.T., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı