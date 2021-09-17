KİLİS'TE CEVİZLİ SUCUK SATIŞI BAŞLADI

KİLİS'te, geçmişi yüz yıllara dayanan yöresel tatlılardan olan cevizli sucuğun kilosu 60 liradan piyasaya da satılmaya başlandı.

Bağ bozumuyla aynı zamanda yapılan sucuk, yapımında zaman zaman badem, Antep fıstığı da kullanılıyor. Kilis ve yöresinde cevizli sucuk tüketimi daha yaygın olarak yapılıyor. Cevizlerin yetişmesi ile birlikte üzüm sucuğu yapım hazırlıkları başlarken, üzüm sucuğu zor aşamalardan geçtikten sonra tüketime hazır hale geliyor. İplere dizilen sucuklar kurutulduktan sonra serin yerlerde tüketim için bekletiliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzümün her aşamasının insana fayda sağladığını belirterek, "İlimizde en çok tüketimi yapılan iç pazarda satılan cevizli sucuk, burada 20 ton cevizli sucuk yapılıp Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen Kilis'li hemşerilerimiz yanlarında götürüyorlar" dedi.