Kilis'te cesedi 5 yıl sonra bulunan inşaat mühendisinin öldürülmesiyle ilgili dava açıldı

Kilis'te 2015'te kaçırılan ve geçen yıl zeytin bahçesinde cesedi bulunan inşaat mühendisinin öldürülmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kilis'te 2015'te kaçırılan ve geçen yıl zeytin bahçesinde cesedi bulunan inşaat mühendisinin öldürülmesiyle ilgili biri firari, 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkeze bağlı Duruca köyünde 27 Eylül 2015'te arsa göstermek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan inşaat mühendisi Abdüssamet A'nın öldürülerek zeytin bahçesine gömülmesiyle ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Biri firari 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında kasten öldürme, silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağmaya teşebbüs ile ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

Tüm sanıklar için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede ayrıca firari Yavuz H. hakkında 32, Adem K, Ömer E. ve Suriye uyruklu Nabih M. için ise 29'ar yıl hapis cezası istendi.

İnşaat mühendisinin nasıl kaçırıldığı iddianamede

İddianamede, 27 Eylül 2015'te Abdüssamet A'nın babasına, "Bir kişiye yer gösterip hemen geleceğim." diyerek evden çıktığı ve bir daha kendisine ulaşılamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yavuz H'nin olaydan bir hafta önce Nabih M'yi arayarak Kilis'e çağırdığı ve birlikte pamuk, eter, tiner ve kimsenin üstüne kayıtlı görünmeyen 2 telefon hattı aldıkları ifade edilen iddianamede, hazırlıkların ardından Yavuz H'nin Abdüssamet A'yı aradığı ve kendisini başka bir isimle tanıttığı kaydedildi.

Arazi gösterme bahanesiyle inşaat mühendisinin belirlenen yere çağrıldığı anlatılan iddianamede, Adem K, Yavuz H. ve Nabih M'nin arsada beklediği, Ömer E'nin ise gözcülük yaptığı belirtildi.

İddianamede, inşaat mühendisinin olay yerine geldiğinde eterle bayıltıldığı ve daha sonra arabayla götürüldüğü dere yatağında tabancayla öldürüldüğü ardından da cesedin o bölgeye gömüldüğü bilgileri yer aldı.

Öldürdükten sonra fidye istemişler

Sanıkların olaydan sonra yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçtığına dikkati çekilen iddianamede, Adem K, Yavuz H. ile Ömer E'nin daha sonra dönüp cesedi gömdükleri yerden çıkartıp Adem K'ye ait zeytin bahçesine gömdükleri kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen inşaat mühendisinin babası M.A. ise şüphelilerin oğlu kaybolduktan bir gün sonra telefonla arayıp kendilerini DEAŞ üyesi olarak tanıttıklarını, Abdüssamet A'yı canlı görmesi karşılığında 30 bin dolar fidye istediklerini anlattı.

İddianamede, sanıkların maktul yaşıyormuş gibi gösterip hayatı karşılığında para isteme eylemlerinin "birden fazla kişi ile birlikte var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüs" suçunu oluşturduğu bildirildi.

Jandarma ekiplerinin detaylı araştırmasıyla olayın ortaya çıkartılıp 4 zanlıdan 3'ünün yakalandığı belirtilen iddianamede, sanıklardan Adem K'nin yer göstermesi sonucu cesedin 2 Haziran 2020'de bulunduğu ifade edildi.

Suçunu itiraf eden sanık Nabih M, iddianamede yer alan ifadesinde, firari Yavuz H'nin, ailesine zarar vermekle tehdit etmesi nedeniyle olaya karıştığını öne sürdü.

Sanıklardan Ömer E. suçlamaları kabul etmezken, Adem K. ise susma hakkını kullandı.

İddianamenin sonuç bölümünde ise sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek inşaat mühendisi Abdüssamet A'yı önce bayıltıp kaçırdıkları daha sonra cinayeti işledikleri aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz