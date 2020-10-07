Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
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Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci

07.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:48
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci

CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla Kilis, 'Cazibe Merkezleri' programı kapsamına alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI kararıyla Kilis, 'Cazibe Merkezleri' programı kapsamına alındı. Karar, Kilis'te esnaf ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kilis, 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamına alındı. Kilis'in de dahil olmasıyla program kapsamındaki il sayısı 24'e yükseldi. Esnaf ve işletmelerin destekleneceği program ile 'Cazibe Merkezi' şehirler arasına, Kilis'in de girmesi kentte sevinçle karşılandı. 

Kilis Esnaf ve Sanatlar Birliği Başkanı Şevket Memiler, kararın çok önemli olduğunu ve Kilis ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Kararın esnaf ve yatırımcıları mutlu edeceğini ifade eden Memiler, "Kilis'in Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınması gerçekten çok önemli bir karardır. Çünkü; Kilis son 10 yıldır Suriyeli mültecilerin yoğunlukla bulunduğu bir şehirdir. Bugün alınan sevindirici haberle ile Kilisli esnaf ve sanatkarın üzerine de sorumluluk düşüyor ve bizler bu sorumluluğun bilincindeyiz. Esnafımız bu uygulama ile kendini yenileyecek ve Cazibe Merkezi olma münasebetiyle de Kilis'in ekonomisine katkı sunacaktır" dedi.Kilisli vatandaşlar da yeni uygulama ile yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi ile kentte üretimin yaygınlaşacağını ve ekonomik kalkınma yaşanacağı için mutlu olduklarını ifade etti.

Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci
Kilis'te, 'Cazibe Merkezi' olma sevinci

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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