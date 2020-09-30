Kilis'te çalıntı araç yakalandı
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Kilis'te çalıntı araç yakalandı

30.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:08
Kilis'te çalıntı araç yakalandı

Osmaniye'de çalındığı belirtilen bir araç, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yakalandı.

Osmaniye'de çalındığı belirtilen bir araç, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Musaybeli Madenyolu Köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, rutin devriye görevi sırasında 80 BB 791 plakalı şüpheli aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları incelemede aracın Osmaniye'den çalındığını tespit etti.

Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.Y, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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