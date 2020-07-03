Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildi Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildiKİLİS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, koronavirüs salgının Türkiye'de başladığı günden bu yana kentte 444 pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği salgında 343 kişinin ise iyileşerek taburcu...

Kilis'te bugüne kadar 444 koronavirüs vakası tespit edildi

KİLİS İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, koronavirüs salgının Türkiye'de başladığı günden bu yana kentte 444 pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği salgında 343 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Kentte yaşayanlar ise maske takma zorunluluğu olmasa bile maske ile dolaşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan verilerde, vaka sayısına göre ölüm oranının en düşük olduğu kentlerden olan Kilis'te, insanların sokakta sosyal mesafeye aldırış etmeden dolaştığı görüldü. Kentte önlemler devam ederken, cuma namazına gidenler ise polis engeli ile karşılaştı. Polis cami dolu olduğu için geç kalan kişileri geri çevirerek başka camilere yönlendirdi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İl Sağlık Müdürlüğü de kentin koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklamada, salgının görüldüğü günden bu yana Kilis Devlet Hastanesi'nde 444 kişinin koronavirüs testinin pozitif olarak tespit edildiği söylendi. Ayrıca bu vakaların 343'nün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, yeni vakalarla birlikte 60 kişinin ise halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, 36 kişinin ise öğrenci yurdunda karantinada olduğu belirtildi. Tedavi edilenlerden 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Vatandaşlar ise kentte zorunlu olmasa bile insanların maske takarak sosyal mesafe kuralarına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA