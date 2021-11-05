Kilis'te boşandığı eşinin kardeşlerinin av tüfeğiyle vurduğu kişi ağır yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te boşandığı eşinin kardeşleri tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mercidabık Mahallesi Dağlı Sokak'ta Mehmet N'ye (40), boşandığı eşinin kardeşleri M.A. ve A.A. tarafından motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı.

Ağır yaralanan Mehmet N, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet N, buradaki müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 4 av tüfeği kartuşu bulundu.

Polis ekipleri, zanlı M.A'yı olay yeri yakınındaki ikametinin önünde gözaltına aldı. Firari şüpheli A.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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