Kilis'te bir parkta hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kilis'te bir parkta hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kilis'te bir parkta hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te bir parkta hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir parkta hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Z.P, Şörhabil Mahallesi Tevhide Sokakta bulunan parkta şüpheli B.E'nin 50 metre korumalı yer altı kablosu, 10 direğin kablo ve sigorta grubu, alüminyum tipi 20 kapak ve bu direklere monteli 10 sigorta çaldığını polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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