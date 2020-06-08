Kilis'te bir mezradaki 4 konut karantinaya alındı Elbeyli ilçesinde bir mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 konut için karantina kararı verildi.

Elbeyli ilçesinde bir mezrada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 konut için karantina kararı verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yağızköy Eğence Mezrası'nda bir vatandaşın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu vatandaşın mezrada birçok kişiyle temas halinde olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Aynı avluda farklı hanelerde temaslı kişi sayısının fazla olması nedeniyle salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, ilçemiz Yağızköy Eğlence Mezrası Küme Evleri 39 No'lu avlu içerisindeki 4 konutta 22 Haziran'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı. Kaynak: AA