Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
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Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

KİLİS'in Musabeyli ilçesinin Fericek köyü Tatgemriği mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
12.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:52

KİLİS'in Musabeyli ilçesinin Fericek köyü Tatgemriği mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Musabeyli Hıfzıssıhha Kurulu, rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan bir kişinin koronavirüs tespit edilerek tedavisine başlanması üzerine toplandı. Toplantı sonunda kurul tarafından hasta kişinin yaşadığı Tatgemriği mezrasının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından güvenlik güçleri, mezra yollarını barikatla giriş ve çıkışlara kapattı. 14 günlük karantina süresince de mezrada yaşayanların talep ve ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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