Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
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Kilis'te bir mezra karantinaya alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis'te bir mezra karantinaya alındı
12.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:42

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fericek Köyü Tatgemriği Mezrası'nda bir vatandaşın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu vatandaşın mezrada birçok kişiyle temas halinde olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Fericek köyüne bağlı Tatgemriği mezrasında yaşayanların neredeyse tamamının koronavirüslü hastayla temas öyküsü bulunduğu tespit edildiğinden 26 Mayıs'a kadar mezraya giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Mezranın giriş çıkışları, özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgeye sadece köy koruyucuları nezaretinde ekmek dağıtan araçların girişine izin veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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