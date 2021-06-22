Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te bir marketin duvar aralığına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'te bir marketin duvar aralığına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan bir müşteri, içeride kedi sesini duyması üzerine itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvar içine geçtiği tahmin edilen kediyi alçıpanı keserek yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.

Kedinin sağlık kontrolleri için veteriner hekime teslim edileceği öğrenildi.

Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kilis'te bir marketin duvarında sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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