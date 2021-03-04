Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Kilis Valiliği, 7 Mart'ta bir mahalle ve köyde yapılacak muhtarlık seçimi dolayısıyla seçmenlerin ve görev alacak kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu bildirdi.