Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
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Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

04.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:18
Kilis'te bir mahalle ve köy muhtarlık seçimi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Kilis Valiliği, 7 Mart'ta bir mahalle ve köyde yapılacak muhtarlık seçimi dolayısıyla seçmenlerin ve görev alacak kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu bildirdi.

Kilis Valiliği, 7 Mart'ta bir mahalle ve köyde yapılacak muhtarlık seçimi dolayısıyla seçmenlerin ve görev alacak kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, yüksek risk grubunda yer alan Kilis'te 7 Mart Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ve Mehmetali köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık ve ihtiyar heyeti meclisi seçimlerinde görev alacak kişiler ve seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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