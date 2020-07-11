Kilis'te bir köy karantinaya alındı Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Selmincik köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vatandaşların köyde temas halinde olduğu kişilerin fazla olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca köye 25 Temmuz'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir. Kamu kurumları olarak salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halinde fakat bu süreçte vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle hareket etmeleri çok acil olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, maske kullanmaları, fiziki mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uymaları önemlidir."

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA