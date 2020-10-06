Kilis'te bir kişinin valizinde silah ele geçirildi
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Kilis'te bir kişinin valizinde silah ele geçirildi

06.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:14
Kilis'te bir kişinin valizinde silah ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir kişinin valizinde silah ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir kişinin valizinde silah ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir kişinin üzerinde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekipler, yaptığı aramada, valizin içerisine gizlenmiş silah buldu.

Gözaltına alınan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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