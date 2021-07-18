Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Odun Pazarı Caddesi'nde kuaförlük yapan Ali Osman Karabalık ile Y.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.B, pompalı tüfekle Karabalık'ı ağır yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Karabalık'ı Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karabalık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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