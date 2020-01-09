Kilis'te bir düzensiz göçmen yakalandı

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:20

Kilis'te yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen bir yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli şüpheli M.E.Y'nin Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde bulunan düzensiz göçmen A.H. yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri, M.E.Y'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA