Kilis'te Bin 300 Kişi İşe Alınacak

Kilis'te, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere işe alınacak bin 300 kişi için kayıt işlemleri başladı.

Sabah erken saatlerde kurum önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 2 saatte 800 kişinin kayıt yaptırdığı başvurular, 9 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından işe alınacaklar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kayıt yaptırmaya gelenlerden Süleyman Yılmaz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır işsiz olduğunu belirterek, verilen bu tür imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Tüm başvurulara geldiğini ancak bir yıldır kısmet olmadığını anlatan Yılmaz, devletin bu duruma kalıcı bir çare bulması gerektiğini dile getirdi.