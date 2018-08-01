Kilis'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kilis'te çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç öldü.

Şıh Abdullah Mahallesi, Dereboyu Caddesi'nde O.Y. (16) ile Gökhan Öztürk (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk bıçakla göğsünden yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.