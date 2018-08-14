Kilis'te Biber Salçası Yapılmasına Başlandı
Kilis’te, yöresel biberin çıkmaya başlamasıyla birlikte evlerde biber salçası yapılmaya başlandı.
Kilis'te, yöresel biberin çıkmaya başlamasıyla birlikte evlerde biber salçası yapılmaya başlandı.
Kilisli hanımlar, yerli biberin piyasaya çıkmasından sonra biber salçası yapmaya başladılar. Kilis'te yerli biberin kilosunun 1 TL 50 kuruş seviyesine düşmesi nedeniyle biber salçası yapımına evlerde başlandı. Acı ve tatlı biberleri Sebze halinden alın Kilisliler, biberler, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek güneşte kurutuluyor.
İyice katılaşan biber salçaları bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarına veya serin yerlere kaldırılıyor. - KİLİS