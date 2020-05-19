Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarına bayram mesaisi
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Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarına bayram mesaisi

Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi.

Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarına bayram mesaisi
19.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:34

Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemlerin değerlendirildiği belirtildi.

Söz konusu işletmelerin 6 Mayıs 2020'de alınan karar ile çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak belirlendiğini aktarılan açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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