Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarına bayram mesaisi Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi.

Kilis'te berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan önlemlerin değerlendirildiği belirtildi. Söz konusu işletmelerin 6 Mayıs 2020'de alınan karar ile çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak belirlendiğini aktarılan açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesi yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle 21-21 Mayıs'ta 09.00-00.00, 22 Mayıs'ta ise 09.00-23.00 saatleri arasında açık kalmasına karar verildiği kaydedildi. Kaynak: AA