Kilis'te Belediye İşçilerine Yüzde 12 Zam

Kilis Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında Toplu İş sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeye göre 2018 yılı için yüzde 12, 2019 için de yüzde 12 zam verildi.



Sözleşme Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer ve Hizmet İş Sendikası Kilis İl Temsilcisi Ekrem Çetin arasında imzalandı.



Belediye Başkanı Kara yaptığı açıklamada, "İşçi arkadaşlarımızın özverili çalışmaları takdire şayan. Bu yüzden gönül isterdi ki kendilerine daha fazla zam yapalım.Ama şimdilik imkanlarımız buna el veriyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha yüksek zamlarla işçimizin yüzünü güldürürüz" diye konuştu.



2018 yılının ilk 6 ayında yüzde altı, ikinci 6 ayında ise yüzde altı olmak üzerine yüzde 12 zam yapıldı. 2019 yılında da ilk 6 ayında yüzde altı, ikinci 6 ayında ise yüzde altı olmak üzerine yüzde 12 zam yapıldı. - KİLİS