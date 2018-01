Kilis'te Bayrak Seferberliği

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Zeytin Dalı Harekatının ardından kentte artan Türk bayrağı talebini karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla adeta Kilis'te Türk bayrağı seferberliği başlatıldı.

Sınırını sıfır noktasındaki köylerden şehir merkezindeki apartmanlara ve yüksek binalara kadar her tarafta Türk bayrağı dalgalanıyor.

Kilis Valiliği ve belediyenin iş birliğiyle dağıtılan binlerce bayrak, evlere iş yerlerine ve araçlara asılmaya devam ediyor.

Şehirde güzel görüntüler oluşturan bayraklar, bölge halkını da gururlandırıyor.

"Herkes dışarıda"

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata tam destek verdiklerini söyledi.

Kilis halkına duyarlılığı için teşekkür eden Kara, "Kilis halkı fedakarlığın, cefakarlığın ve misafirperverliğin zirvesinde yaşıyor. Kendi nüfusundan fazla Suriyeli olmasına rağmen sesini çıkarmıyor. Ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik halkımız her türlü desteği veriyor. Halkımız, evinde askerimize yemek yaparak, bere, atkı örerek ve Fetih sureleri okuyarak ordumuzun muzaffer olması için dua ederek güzel bir birliktelik sağlıyor." dedi.

Kilis halkının Türk bayrağı talebine yetişmekte zorlandıklarına dikkati çeken Kara, "Şu anda müthiş bir bayrak talebi var, biz Kilis'e bayrak yetiştiremiyoruz. Herkes evine, iş yerine, aracına, odalarına bayrak asıyor. Kilis canlı, biz dimdik duruyoruz. Üzerimize füze atılmasına rağmen biz zerre kadar çekinmiyoruz, şehri terk etmiyoruz. Şehirde insanlar dükkanının önünde, bir köşede veya evde oturmuyor, herkes dışarıda, sokakta. Bir taraftan halk dua ediyor, bir taraftan da Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyor. Askerimizin burnu kanamadan ülkesine dönebilmesi için gece gündüz dua ediyorlar." diye konuştu.

"Şehitlerimizi hatırlıyoruz"

Üniversite öğrencisi Şükriye Albayrak da Kilis'te oturmaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Cadde ve sokakta her yerde Türk bayrağı ile karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

"Her gittiğim yerde, Türk bayrağı görüyorum, bu bizi daha da onurlandırıyor. Ben de bu vatanın bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Roketler düşüyor Kilis'e ama biz Mehmetçiklerimizin arkasındayız. Her zaman da bu şekilde durmaya devam edeceğiz. Biz vatanımızın korunduğunun bilincindeyiz. Bunun için de evlerimiz gitsin, biz bunlardan korkmuyoruz. Biz bu vatanın evladı olduktan sonra ne bu vatana başkası sahip olacak ne de bu vatan ele geçirilebilecek. Bayrağı her gördüğümüzde şehitlerimizin kanı olduğunu hatırlıyoruz. Bunun için de gurur duyuyoruz. Biz her zaman millet olarak dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz."