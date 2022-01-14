Kilis'te bakıma muhtaç 8 köpek barınağa teslim edildi - Haberler
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Kilis'te bakıma muhtaç 8 köpek barınağa teslim edildi

Kilis'te bakıma muhtaç 8 köpek barınağa teslim edildi
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te jandarma ekipleri, merkez ile Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan 8 köpeği barınağa teslim etti.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, merkez ile Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan 8 köpeği barınağa teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Musabeyli Kaymakamlığı ve Kilis Belediyesi koordinesinde merkez ve Musabeyli ilçesinde bakıma muhtaç ve tedaviye ihtiyacı olan köpekler için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda bakıma muhtaç, tedaviye ihtiyacı olan 8 köpek belediyenin köpek barınağına teslim edildi.

Köpekler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında tedavilerinin ardından sahiplerine ve alındıkları yerlere bırakılacak.

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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