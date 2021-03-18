Kilis'te "baharın habercisi" leyleklerin göçü görsel şölen oluşturdu
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Kilis'te "baharın habercisi" leyleklerin göçü görsel şölen oluşturdu

18.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:19
Kilis'te

Kilis'te baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göçü ilgiyle izlendi.

Kilis'te baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin göçü ilgiyle izlendi.

Baharın gelmesiyle güneyden kuzeye göç etmeye başlayan yüzlerce leylek, Kilis semalarında görsel şölen yaşattı.

Sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Bir süre kent merkezinde uçan leylekler, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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