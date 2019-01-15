Kilis'te Bağevinden Hırsızlık İddiası

Kilis'te bir bağevinden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arpakesmez köyü yakınlarında bir bağevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenledikleri operasyonla M.A'yı gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada, söz konusu çalıntı malzemeyle birlikte 6 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Şüphelinin işlemlerine devam edilirken, çalınan malzeme sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA