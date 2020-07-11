Kilis'te Ayasofya için şükür namazı kılındı AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve teşkilat üyeleri, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür namazı kıldı.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve teşkilat üyeleri, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla sabah namazının ardından şükür namazı kıldı.

Karataş yaptığı yazılı açıklamada, hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüdükleri için Allah'a şükrettiklerini belirtti.

Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak ne kadar şükretseler az olduğunu ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demektir. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır."

Karataş, 24 Temmuz'dan itibaren şükürlerini Ayasofya'da yapacaklarına işaret ederek, 10 Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devrin daha kapandığını belirtti.

Kaynak: AA