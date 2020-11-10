Kilis'te, Atatürk anıldı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Kilis'te, Atatürk anıldı

10.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:23
Kilis'te, Atatürk anıldı

KİLİS'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

KİLİS'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunan törenin ardından Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki anma programına geçildi. Burada öğrenciler şiirler okudu, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.


Kilis'te, Atatürk anıldı
Kilis'te, Atatürk anıldı
Kilis'te, Atatürk anıldı
Kilis'te, Atatürk anıldı
Kilis'te, Atatürk anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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