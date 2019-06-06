Kilis'te arsadan hırsızlık iddiası
Kilis'te bir arsadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kilis'te bir arsadan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzuini köyünde bir arsadan 200 kilogram demir çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak olayı İ.K, E.A, S.A. ve İ.M'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Düzenledikleri operasyonla şüphelileri Karaali Mahallesi'nde gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada çalıntı malzemeleri ele geçirdi.
Şüphelilerin işlemlerine devam edilirken, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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