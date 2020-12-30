Kilis'te Aroma Vadisi oluşturuldu

- Kilis'te Aroma Vadisi oluşturuldu Kilis'te oluşturulan Aroma vadisi 380 dönü üzerine 63 bin gelir getirici fidan dikildi Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylü vatandaşlara gelir getirici, lavanta, biberiye, sumak, fıstık çamı, iğde, Badem olmak üzere 380 dönüme 63 bin fidan dikildi.

- Kilis'te Aroma Vadisi oluşturuldu

Kilis'te oluşturulan Aroma vadisi 380 dönü üzerine 63 bin gelir getirici fidan dikildi

KİLİS - Kilis'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından köylü vatandaşlara gelir getirici, lavanta, biberiye, sumak, fıstık çamı, iğde, Badem olmak üzere 380 dönüme 63 bin fidan dikildi.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gelir getirici ürünlerin yetiştirilmesi için aroma vadileri oluşturuldu. Aromatik bitkiler üzerine yapılan çalışmalar sonucu fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Aroma vadisi oluşturduklarını ifade ederek, "Vadiye, fıtık çamı, sumak, lavanta, iğde fidanı dikiyoruz. Musabeyli Zeytinbağı köyüne badem dikiliyoruz. Köylü vatandaşlara gelir getirici fidanlar dikiyoruz. Vatandaşar katkı olsun diye bu tür gelir getirici fideler dikiliyoruz" dedi.

Orman İşletme Şefi Ümran Ateş, İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma şefliği olarak Polateli Bağrası köyünde aroma vadisi oluşturduklarını ifade ederek, "Bu proje hazırlanırken, tıbbı aromatik bitkileri çalıştık. 30 bin lavanta, 10 bin tane biberiye, 8 bin sumak, iğde gelir getirici tıbbı aromatik bitkiler çalışıldı. Musabeyli Zeytinbağı köyünde 14 bin 820 adet badem fidanı dikildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ