Kilis'te araçta 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin bulundu, Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin bulundu, Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Şıh Mehmet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suriye uyruklu A.O, V.S. ve M.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz