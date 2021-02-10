Kilis'te araca zulalanmış 377 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

KİLİS'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda aracın gizli bölmelerine zulalanmış 377 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler Oylum Mahallesi yakınlarında plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 377 bin 100 uyuşturucu hap ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler sürücü S.G. ile araçta bulunan Irak uyruklu R.T.F.O.'yu gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU