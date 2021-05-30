Kilis'te Antepfıstığı aşılamasına başlandı

Kilis'te, Antepfıstığı ağaçlarının aşılanmasına başlandı.

Kilis'te, Antepfıstığı ağaçlarının aşılanmasına başlandı.

Türkiye'de Antepfıstığı üretimi yapılan kentlerden biri olan Kilis'te fıstık üreticileri ağaçlarını aşılamaya başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fıstık üreticilerini aşı konusunda uyarırken, fıstık aşılama işlemlerinin başlamasıyla birlikte aşıların tutup tutmadığının 15-20 gün içerisinde belli olacağı vurgulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aşılamada kullanılacak göz seçiminde sağlıklı ağaçlardan aşı gözleri alınması gerektiği de belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Bölgemizde son zamanlarda yoğun şekilde görülen Candidatus Phytoplasama Solani hastalığı aşı gözü ile taşındığından hastalık belirtisi olan yaprakları sararmış, yaprak araları kurumuş ağaçlardan aşı gözü kesinlikle alınmamalıdır. Aşı kalemleri ağacın en çok güneş gören dış kısımlarından ve gözleri iyi oluşmuş sürgünlerden alınmalıdır. Gövdeden ve ana dallardan çıkan obur dallar aşı kalemi olarak kullanılmamalı ve kalemler iyi pişkinleşmiş olmalıdır. Aşı kalemleri günün serin saatlerinde kesilmeli ve kalemlerin yaprak ayaları gölge bir yerde, gözlerde su kaybının önlenmesi için yaprak sapının 1 santimlik kısmı kalem üzerinde kalacak şekilde hemen kesilmelidir. T çizildikten sonra aşı gözü kalemden çıkarılırken aşı gözünün iç kısmında aşı gözüyle beraber büyüme konisi kalkmalıdır. Aksi takdirde aşılama başarılı olamaz. T aşısı yapılırken anaç üzerinde aşı yapılacak yer seçilirken aşı hakim rüzgarın estiği yönde anacın düzgün ve pürüzsüz bir kısmına yapılmalıdır. Anaç üzerinde T çizimi yapılırken odun dokuya bıçak değmeyecek şekilde yapılmalıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en uygun aşılama yöneyi ağacın kuzeybatısıdır. Aşı yerinin topraktan yüksekliği çöğürle tesis edilmiş bahçelerde ise 30-40 santim olmalıdır. Çıkarılan aşı gözü aşı bıçağı yardımıyla yaprak sapından tutularak daha önce çizilen T'ye yerleştirilir. Aşı gözünün üst tarafı ile T'nin üst tarafı arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Bağlama işine üstten başlanır, aşağıya doğru sıkıca sarılarak alttaki çizginin sonuna kadar inilir. Sonunda ilmek yapılarak hava almayacak şekilde bağlama yapılır. Anaç üzerinde sürgünlerin bir kısmı alınır, güney yönünde bir soluk dalı bırakılmalıdır. Aşıların tutup tutmadığı 15-20 gün sonra belli olabilir. Eğer göz irileşmiş, kabarmış, kabuk rengi parlak ve dokunulduğunda yaprak sapı düşüyorsa, aşı tutmuş demektir" ifadesine ver verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı