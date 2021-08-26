Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi
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Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi

Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Antalya, Muğla ve Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarında müdahalede görev alan itfaiye personelini altınla ödüllendirdi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Antalya, Muğla ve Osmaniye'de meydana gelen orman yangınlarında müdahalede görev alan itfaiye personelini altınla ödüllendirdi.

Yangınlar söndürüldükten sonra kentte dönen 3 itfaiye ve 2 Fen İşleri Müdürlüğü personelini, belediye başkanlığı makam odasında kabul eden Ramazan, çalışanlarını tebrik etti.

Ramazan, yaptığı konuşmada, "Osmaniye, Antalya'nın Gündoğmuş ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Kilis Belediye'miz ve valiliğimiz tarafından gönderilerek fedakarca çalışan personelimize plaket takdim edeceğim. Bölgede 15-20 gün kalan arkadaşlarımız fedakarca çalışmalarını yaptılar. Kendilerinden Allah razı olsun. İnşallah bu acıyı bir daha yaşamayız." dedi.

Konuşmanın sonunda Ramazan tarafından 5 personele teşekkür plaketi ve altın takdim edildi.

Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi
Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi
Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Kilis'te, Antalya, Muğla ve Osmaniye'deki orman yangınlarına müdahale eden personel altınla ödüllendirildi - Haberler
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