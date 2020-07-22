Kilis'te amatör spor kulüplerine malzeme desteği Kilis İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Kilis İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulunuldu.

Kilis'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine hazırlanan spor malzemeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Vali Recep Soytürk, Kilis 7 Aralık Stadyumunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, spor ve güzel sanatlar alanında gençlere yönelik verilen hizmetlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Her bireyin mutlaka bir spor, kültür ve sanat dalıyla uğraşması gerektiğini hatta ikinci ve üçüncü bir dalda da varlık göstermesinin faydalı olacağını aktaran Soytürk, "Bunların hiç birinin diğerine olumsuz etkisinin olmadığını birçok okulda gördüm. Bakıyorsunuz basketbol takımının kaptanı günde en az 3 saat antrenman yapıyor ama okulunun da birincisi. "dedi.

Vali Soytürk, bilgi çağında olduklarını ve gençlerin bu anlamda da kendisini geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Sosyal faaliyetler arasında en önemli etkinliğin spor yapmak olduğunu hatırlatan Soytürk, bu sayede bedenin, aklın ve ruhun daha sağlıklı geliştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ve beraberindekiler, sporcularla yakından ilgilenerek onlara eşofman ve ayakkabı hediye etti.

Kaynak: AA