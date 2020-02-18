Kilis'te altyapı, sağlık, eğitim ve sanayi seferberliği

18.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:06

Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle geçmişte sıkıntılı günler yaşanan Kilis'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatları sonrası sağlanan güven ortamının etkisiyle altyapı, sağlık, eğitim ve sanayi alanlarındaki yatırımlar hızlandı.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Kilis halkı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası huzur ve güvene kavuştu.

Komşu ülkede iç savaşın başladığı günden bu yana nüfusundan daha fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ve terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalan Kilis'te, hayata geçirilen projelerle altyapı, eğitim, sağlık ve ekonomide önemli hamleler gerçekleştiriliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve haziran ayında ilk suyun verilmesi beklenen Yukarı Afrin Barajı sayesinde kentin su sorunu çözüme kavuşturulacak.

Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmalarının sürdüğü kentte, mevcut OSB'deki yatırımlar da tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında yapımı devam eden Kilis Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin de 2021'de hizmete girmesi planlanıyor.

Eğitim yatırımları için 95 bin metrekare yer tahsisi yapıldı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'in artık Suriye'deki iç savaş ve sınır olayları ile anılan bir kent olmaktan çıkarak, eğitimiyle, üretimiyle, sanayisiyle adından söz ettirecek bir yer haline geleceğini söyledi.

Göreve gelmelerinin ardından öncelikli olarak eğitimde arsa sorununu çözüme kavuşturduklarını anlatan Bulut, bu çerçevede hayırsever iş insanlarının da desteklerini alarak Milli Eğitim Müdürlüğüne 95 bin metrekare yer tahsisi sağladıklarını belirtti.

Bulut, tahsisi yapılan arsalar üzerinde okul inşaatlarının hızla yükselmeye başladığını ifade ederek, "Şu an Kilis OSB'de altyapı çalışmaları ve fabrika inşaatları hızla devam ediyor. İnşallah burayı bir üretim merkezine dönüştürmek niyetindeyiz. Yine altyapıyla ilgili kısmetse haziran ayında Yukarı Afrin Barajı'ndan şehre suyu vereceğiz. Suyu verdikten sora günlük 50 bin metreküplük ikinci bir arıtma tesisi yapacağız." diye konuştu.

"İki yıl önce burada Suriye'den atılan füzeleri konuşuyorduk"

Belediye başkanı Bulut, imara açılan yeni bölgeler ile toplu konut yapılacak alanların tamamının altyapısına bu yıl başlamayı planladıklarını aktararak, belediyenin enerji maliyetinin düşürülmesine yönelik de bir projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Tarım alanında da ciddi hamlelerde bulunduklarını anlatan Bulut, Musabeyli ve Aşağı Afrin barajları ile Narlıca Göleti ve Seve Barajı'nın yakın zamanda sulamada kullanılmaya başlanacağını ve bu sayede Kilis'in artık sanayi bitkilerinde de söz sahibi bir kent haline geleceğini vurguladı.

Bulut, Kilis'in nüfus ve yüzölçümü olarak küçük bir il olmasına karşın hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek, "İki yıl önce burada Suriye'den atılan füzeleri konuşuyorduk ama bugün hastane yatırımını konuşuyoruz. Bu kapsamda 520 yataklı devlet hastanemizi önümüzdeki yıl bitireceğiz. Bunun yanında Afrin Barajı'nı, OSB'nin ayağa kalkmasını, Akbez yolunun Musabeyli kavşağına kadar duble olarak yapılmasını konuşuyoruz. Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulum çalışmaları tam gaz devam ediyor." diye konuştu.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahir Can da ikinci bölgede inşaat çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Şu an altyapı çalışmaları devam ediyor en geç 7. aya kadar bitirmeye çalışıyoruz. Burada da tahminimize göre yaklaşık 4 bin istihdam sağlayabileceğiz. Kilis güzel yatırımlar için çok cazip. İş insanlarımızı buraya davet ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş da Suriye'de başlayan iç savaş nedeniyle Kilis'in büyük bir travma yaşadığını ve ticaretin bir anda durduğunu hatırlatarak, devletin gücü sayesinde güvenlik sorununun aşıldığını söyledi.

Yaraların sarılıp atılıma geçildiğini aktaran Karataş, kentte her anlamda seferberlik hamlesi başlatıldığına dikkati çekerek, tüm girişimcileri kente davet etti.

Kaynak: AA